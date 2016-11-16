Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице на дорогах
Сегодня, 16 ноября, во многих областях Украины туман, на дорогах местами гололедица.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
На автодорогах Украины практически без осадков, на востоке температура до +4°
"По прогнозам Укргидрометцентра, 16 ноября утром в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.
По Киеву и области 16 ноября утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.
Спасатели призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности.
Напомним, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее будет на юге - до +3°.
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