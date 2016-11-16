Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице на дорогах

Сегодня, 16 ноября, во многих областях Украины туман, на дорогах местами гололедица.

Жителей Украины предупреждают о тумане и гололедице / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 16 ноября утром в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской областях туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

По Киеву и области 16 ноября утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать элементарные правила безопасности.

Напомним, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее будет на юге - до +3°.