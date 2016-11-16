В Киеве сегодня днем до -1°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в столице днем до -1°, без осадков.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер южный и западный, до 3.5 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 16:10.

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.

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