В Киеве сегодня днем до -1°, без осадков

08:30, 16 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 16 ноября в столице днем до -1°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер южный и западный, до 3.5 м/с.

На автодорогах Украины практически без осадков, на востоке температура до +4°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:14, а зайдет в 16:10.

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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