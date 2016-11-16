Сегодня в Украине практически без осадков, на юге до +3° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.

В Украине сегодня практически без осадков / УНИАН

В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер южный и западный, до 3.5 м/с.

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Во Львове 16 ноября пройдет снег, температура воздуха днем +1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

В Луцке сегодня ожидается снегопад. Температура воздуха днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в среду облачно с прояснениями. Температура 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +2°, ветер северный, до 5.1 м/с.

На юге до +3° / УНИАН

В Харькове переменная облачность. Температура до +1°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Симферополе сегодня пройдет снег с дождем. Температура днем +3°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

В Днепре небольшой снег. Температура воздуха +2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь, температура днем +3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, днем +2°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

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В Северодонецке пасмурно, температура днем +2°. Ветер восточный, до 3.9 м/с.

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