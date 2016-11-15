Новые проделки погоды: в Украину идут морозы до -15 градусов

После обильных снегопадов в Украину идут морозы до -15 градусов.

В Киеве будет очень морозно, но сухо / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Киевляне, а также все, кто в ближайшую ночь будет находиться по линии Киевская-Винницкая область-Черновицкая и Ивано-Франковская области. Мороз гахнет до-10-15 градусов", - говорится в сообщении.

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По ее словам, на западе и востоке 16 ноября осадки. В Киеве будет очень морозно, но сухо.

Синоптик отметила, что "надо сильно утеплиться на один день", далее ожидается постепенное потепление.

Напомним, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.