Новые проделки погоды: в Украину идут морозы до -15 градусов
После обильных снегопадов в Украину идут морозы до -15 градусов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Киевляне, а также все, кто в ближайшую ночь будет находиться по линии Киевская-Винницкая область-Черновицкая и Ивано-Франковская области. Мороз гахнет до-10-15 градусов", - говорится в сообщении.
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По ее словам, на западе и востоке 16 ноября осадки. В Киеве будет очень морозно, но сухо.
Синоптик отметила, что "надо сильно утеплиться на один день", далее ожидается постепенное потепление.
Напомним, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°