Новые проделки погоды: в Украину идут морозы до -15 градусов

17:08, 15 ноября 2016
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После обильных снегопадов в Украину идут морозы до -15 градусов.

В Киеве будет очень морозно, но сухо / REUTERS
В Киеве будет очень морозно, но сухо / REUTERS

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Киевляне, а также все, кто в ближайшую ночь будет находиться по линии Киевская-Винницкая область-Черновицкая и Ивано-Франковская области. Мороз гахнет до-10-15 градусов", - говорится в сообщении.

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По ее словам, на западе и востоке 16 ноября осадки. В Киеве будет очень морозно, но сухо.

Синоптик отметила, что "надо сильно утеплиться на один день", далее ожидается постепенное потепление.

Напомним, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

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