В Киеве завтра без осадков, днем температура до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 ноября, в столице без осадков, температура воздуха днем -1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

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Ветер южный и западный, до 3.5 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:14, а зайдет в 16:10.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.

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