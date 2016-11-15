В Украине завтра практически без осадков, на юге до +3° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.

Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -4°, днем -1°. Ветер южный и западный, до 3.5 м/с.

Во Львове 16 ноября пройдет снег, ночью -1°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.

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В Луцке завтра небольшой снег. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.

В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью -6°, днем 0°. Ветер переменный, легкий.

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью -3°, днем +2°, ветер северный, до 5.1 м/с.

В Харькове в среду без осадков, температура ночью -2°, днем +1°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Днепре на завтра синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.5 м/с.

В Симферополе ожидаются осадки. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +2°, днем +3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.

В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +2°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем +2°. Ветер восточный, до 3.9 м/с.

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