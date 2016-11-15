В Украине завтра практически без осадков, на юге до +3° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 16 ноября, в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на юге - до +3°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -4°, днем -1°. Ветер южный и западный, до 3.5 м/с.
Во Львове 16 ноября пройдет снег, ночью -1°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, слабый.
На автодорогах Украины практически без осадков, на востоке температура до +4°
В Луцке завтра небольшой снег. Температура воздуха ночью 0°, днем +1°. Ветер южный и юго-западный, до 5.3 м/с.
В Виннице в среду переменная облачность. Температура ночью -6°, днем 0°. Ветер переменный, легкий.
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду. Температура ночью -3°, днем +2°, ветер северный, до 5.1 м/с.
В Харькове в среду без осадков, температура ночью -2°, днем +1°. Ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Днепре на завтра синоптики обещают снег с дождем. Температура ночью -1°, днем +2°. Ветер восточный и северо-восточный, до 3.5 м/с.
В Симферополе ожидаются осадки. Температура ночью -2°, днем +3°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают дождь, температура ночью +2°, днем +3°. Ветер восточный и северо-восточный, до 6.8 м/с.
В Краматорске в среду без осадков, температура ночью -3°, днем +2°, ветер восточный и северо-восточный, слабый.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -4°, днем +2°. Ветер восточный, до 3.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°