Киевлян предупреждают о тумане и гололедице 16 ноября

В среду, 16 ноября, в Киеве ночью и утром ожидается туман.

Киевлян предупреждают о тумане и гололедице /УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 16 ноября по Киеву и области ночью и утром туман, видимость 200-500 м, на дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели призывают водителей и пешеходов быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности.

Напомним, в течение 15-17 ноября в реках Украины ожидается появление первичных ледовых явлений.