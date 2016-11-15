"Снежные пончики" и одинаковые снежинки: самые интересные факты о зимних осадках

На выходных Украину накрыло снегом. Во многих городах засыпало дороги, в отдельных населенных пунктах даже отменили занятия в школах. Но несмотря на неудобства, снег все равно ассоциируется с чем-то сказочным и необычным.

Существует красный снег / eco-turizm.net

ТСН собрал самые интересные факты о зимних осадках.

1. Существуют так называемые "снежные пончики". Они появляются, когда небольшое количество влажного и липкого снега подхватывает ветер. Он начинает катиться, собирая все больше снега, и становится цилиндрической формы.

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2. Одинаковые снежинки можно создать. В "дикой" природе идентичных снежинок не существует, однако физику из Калифорнийского технологического университета удалось в лабораторных условиях вырастить практически одинаковые снежинки по форме и узору, создавая их в одинаковых условиях.

3. После снегопада становится тише. Так происходит, потому что снег является прекрасным поглотителем звука. Когда на земле лежит толстый слой рыхлого снега, он поглощает звуковые волны и уменьшает шум. Но в то же время снег может и увеличивать громкость: если он подтает, а потом замерзнет, то становится твердым и гладким, что способствует отражению звуковых волн. Вследствие этого звуки становятся более громкими и четкими.

4. Снег не белый, а полупрозрачный. Он выглядит белым из-за того, что так люди видят свет. Снег отражает от себя все цвета, поскольку не имеет собственного. Отбиваясь, все они собираются белый цвет.

5. Существует снежная гроза. Это довольно редкое метеорологическое явление, во время которого вместо ливневого дождя выпадает ливневый снег, ледяной дождь или ледяная крупа. В это же время в небе может появляться молния и греметь гром. На Земле это явление происходит примерно 5-6 раз в год.

6. Снег бывает красным и розовым. Его можно встретить высоко в горах и в приполярных областях Земли. Необычный оттенок ему придает распространенная там водоросль - хламидомонада снежная. Поговаривают, что благодаря ей снег имеет не только красный цвет, но и запах арбуза.