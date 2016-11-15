В Индонезии из-за наводнений эвакуировали более 6 тысяч человек

В провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.

Reuters

Об этом сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает Xinhua.

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Наводнения затопили около 6000 домов, 12 мечетей, четыре здания школ и более 100 га рисовых полей, пострадало около 20 000 человек.

"Эвакуация пострадавших продолжается, в спасательной операции принимают участие солдаты, полиция, сотрудники местных поисково-спасательных отрядов и агентств стихийных бедствий", - сказал Нугрохо.

Напомним, в октябре наводнение, вызванное проливными дождями, затопило 1,5 тысячи жилых домов в провинции Горонтало на севере Индонезии.