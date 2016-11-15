В Индонезии из-за наводнений эвакуировали более 6 тысяч человек
В провинции Западная Ява более 6 тысяч человек покинули свои дома из-за наводнений.
Об этом сообщил представитель агентства по чрезвычайным ситуациям страны Сутопо Пурво Нугрохо, передает Xinhua.
В результате наводнения в Южной Африке погибли 6 человек
Наводнения затопили около 6000 домов, 12 мечетей, четыре здания школ и более 100 га рисовых полей, пострадало около 20 000 человек.
"Эвакуация пострадавших продолжается, в спасательной операции принимают участие солдаты, полиция, сотрудники местных поисково-спасательных отрядов и агентств стихийных бедствий", - сказал Нугрохо.
Напомним, в октябре наводнение, вызванное проливными дождями, затопило 1,5 тысячи жилых домов в провинции Горонтало на севере Индонезии.
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 62 %
Давление: 763 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Фаза луны:
Лента новостей