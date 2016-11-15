На автодорогах Украины практически без осадков, на востоке температура до +4°

Сегодня и завтра на украинских трассах практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +4°.

На автодорогах Украины без осадков / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, облачно с прояснениями.

На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге -4° … +3°. В среду на этом маршруте пройдет снег, температура до +2°.

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По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +4°, пасмурно. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +4°.

В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до 0°. 16 ноября на этом направлении переменная облачность, температура -1°… +1°.

По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, -1° … +1°. По данному направлению в среду осадков не ожидается, температура до +2°.

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