На автодорогах Украины практически без осадков, на востоке температура до +4°
Сегодня и завтра на украинских трассах практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +4°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура 0°… +2°. Завтра на этом маршруте температура до +2°, облачно с прояснениями.
На трассе Киев - Ужгород без осадков, температура в дороге -4° … +3°. В среду на этом маршруте пройдет снег, температура до +2°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на востоке до +4° (карта)
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +4°, пасмурно. Завтра на данном маршруте практически без осадков, температура до +4°.
В направлении Харькова без осадков. Температура в дороге до 0°. 16 ноября на этом направлении переменная облачность, температура -1°… +1°.
По маршруту Киев - Черновцы облачно с прояснениями, -1° … +1°. По данному направлению в среду осадков не ожидается, температура до +2°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°