В четырех провинциях Доминиканской Республики объявили чрезвычайное положение из-за наводнений

Президент Доминиканской Республики Данило Медина объявил чрезвычайное положение в провинциях Пуэрто-Плата, Ла-Вега, Эспайат и Мария-Тринидад-Санчес.

Reuters

Чрезвычайное положение введено в связи с наводнениями, оползнями, эвакуацией людей и значительным материальным ущербом из-за выпавших в последние две недели осадков, передает ТАСС со ссылкой на Prensa Latina.

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Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон инфраструктуре государства и оставшимся без крова малоимущим гражданам. Из-за наводнений Национальный центр по чрезвычайным ситуациям эвакуировал в безопасные места более 4 тыс. семей. При этом многие жители отказываются от эвакуации из-за опасений потерять имущество.

Кроме того, вода вплотную подступила к сооружениям аэропорта им. Грегорио Луперона в городе Пуэрто-Плата, вследствие чего оказалось прерванным его функционирование.

Обильные осадки до сих пор не прекращаются в провинциях Пуэрто-Плата, Эспайат, Мария-Тринидад-Санчес и Ла-Вега. Вследствие дождей несколько человек, включая двух детей, погибли.

Напомним, в результате наводнения в Йоханнесбурге (провинция Гаутенг, Южная Африка) погибли не менее 6 человек.