В четырех провинциях Доминиканской Республики объявили чрезвычайное положение из-за наводнений

12:15, 15 ноября 2016
771
0

Президент Доминиканской Республики Данило Медина объявил чрезвычайное положение в провинциях Пуэрто-Плата, Ла-Вега, Эспайат и Мария-Тринидад-Санчес.

Reuters
Reuters

Чрезвычайное положение введено в связи с наводнениями, оползнями, эвакуацией людей и значительным материальным ущербом из-за выпавших в последние две недели осадков, передает ТАСС со ссылкой на Prensa Latina.

В результате наводнения во Вьетнаме погибли 15 человек

Непрекращающиеся ливни нанесли большой урон инфраструктуре государства и оставшимся без крова малоимущим гражданам. Из-за наводнений Национальный центр по чрезвычайным ситуациям эвакуировал в безопасные места более 4 тыс. семей. При этом многие жители отказываются от эвакуации из-за опасений потерять имущество.

Кроме того, вода вплотную подступила к сооружениям аэропорта им. Грегорио Луперона в городе Пуэрто-Плата, вследствие чего оказалось прерванным его функционирование.

Обильные осадки до сих пор не прекращаются в провинциях Пуэрто-Плата, Эспайат, Мария-Тринидад-Санчес и Ла-Вега. Вследствие дождей несколько человек, включая двух детей, погибли.

Напомним, в результате наводнения в Йоханнесбурге (провинция Гаутенг, Южная Африка) погибли не менее 6 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей