В Новой Зеландии началась эвакуация жителей после землетрясения

11:34, 15 ноября 2016
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Спасательные службы Новой Зеландии начали эвакуацию сотен туристов и местных жителей Южного острова после землетрясения, в результате которого погибли два человека. 

Эвакуация в Новой Зеландии / Reuters
Эвакуация в Новой Зеландии / Reuters

В эвакуации задействованы четыре вертолета, которые совершают вылеты в Каикоура. На данный момент спасатели эвакуировали 400 из 1200 туристов, находящихся на острове, передает Reuters

Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценивается в "миллиарды долларов"

По словам военного представителя страны Даррина Уэбба, военно-воздушные силы намерены сегодня осуществить как можно больше полетов.

Напомним, в воскресенье, 13 ноября, в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.

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