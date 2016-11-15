2016 год может стать самым жарким за всю историю наблюдений

Согласно предварительным данным, средняя глобальная температура превысила доиндустриальные показатели на 1,2 градуса по Цельсию.

Reuters

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО), представленном в на конференции сторон Рамочной конвенции ООН по климату в Марракеше.

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Эксперты указывают на то, что 16 из 17 рекордно жарких лет приходится на текущий век. Они также сообщают о рекордных показателях долгосрочного потепления и увеличении концентрации парниковых газов в атмосфере.

Кроме того, в ООН обеспокоены скоростью таяния ледяных покровов Гренландии и чрезвычайно низкими параметрами ледяного покрова в Арктике.

Выше среднего были и температуры океана, что привело к нарушению экосистем и обесцвечиванию кораллов. Так, в некоторых частях Большого барьерного рифа у берегов Австралии погибло 50% кораллов.

С ноября 2014 года до февраля 2016 года уровень моря поднялся на 15 мм. До этого, начиная с 1993 года, средний ежегодный показатель составлял 3,5 мм.

По мнению экспертов ВМО, из-за изменения климата нормальным явлением стали наводнения и экстремальная жара, которые раньше происходили не чаще чем за жизнь одного поколения.

ВМО также опубликовала предварительную информацию о гуманитарных последствиях климатических изменений. В 2015 году из-за экстремальных явлений природы 19,2 млн человек в 113 странах стали вынужденными переселенцами. Это в два раза превышает число людей, перемещенных в результате конфликтов и насилия.

Напомним, август 2016 года был самым теплым за последние 136 лет (с начала метеонаблюдений).