В течение 15-17 ноября в реках Украины ожидается появление первичных ледовых явлений.

Жителей Украины предупреждают о появлении первого льда на реках / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"15-17 ноября на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.), на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) ожидается появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги, местами на отдельных участках возможно образование ледовых перемычек", - говорится в сообщении.

Напомним, на смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов.