В Киеве сегодня без осадков, днем температура до -1°

08:30, 15 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 15 ноября, в столице днем до -1°, без осадков.

УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем -1°, вечером - до -2°. Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°

Сегодня солнце в столице взошло в 07:13, а зайдет в 16:11.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.

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