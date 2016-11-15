В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на востоке до +4° (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.
В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°
Во Львове 15 ноября облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер переменный, легкий.
В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура +1°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем +1°, ветер северный, до 6.5 м/с.
В Харькове пасмурно. Температура до +1°, ветер переменный, легкий.
В Симферополе сегодня пройдет снег. Температура днем +4°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
В Днепре небольшой снег с дождем. Температура воздуха +2°. Ветер переменный, слабый.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, днем +3°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.
В западных областях сотни автомобилей застряли в пробках из-за снегопада
В Северодонецке пасмурно, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°