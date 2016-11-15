В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег, на востоке до +4° (карта)

08:02, 15 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.

Reuters
Reuters

В столице сегодня без осадков, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°

Во Львове 15 ноября облачно с прояснениями, температура воздуха днем -1°. Ветер переменный, легкий.

В Луцке сегодня без осадков. Температура воздуха днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице во вторник пройдет снег. Температура +1°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на сегодня обещают снег, температура днем +1°, ветер северный, до 6.5 м/с.

УНИАН
На востоке до +4° / УНИАН

В Харькове пасмурно. Температура до +1°, ветер переменный, легкий.

В Симферополе сегодня пройдет снег. Температура днем +4°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

В Днепре небольшой снег с дождем. Температура воздуха +2°. Ветер переменный, слабый. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +6°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, днем +3°. Ветер северный и северо-восточный, легкий.

В западных областях сотни автомобилей застряли в пробках из-за снегопада

В Северодонецке пасмурно, температура днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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