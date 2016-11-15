Последствия "снежного коллапса" в Украине: больше всего страдают две области

В Украине из-за сильного снегопада до сих пор без света остаются почти две сотни населенных пунктов, преимущественно на западе и севере Украины.

Последствия непогоды до сих пор не удалось ликвидировать / Фото dsns.gov.ua

Наихудшая ситуация - в Тернопольской и Хмельницкой областях, где по полсотни сел остались без электричества, говорится в сюжете ТСН.

Без света остались 34 населенных пункта в Ивано-Франковской области. Энергетики жалуются, что не могут добраться до оборванных линий из-за нерасчищенных дорог.

На Прикарпатье, где за сутки выпала полумесячная норма осадков, до полусотни сел не удается добраться и до сих пор. Самый проблемный район - городенковский. Проезда до соседней - Тернопольской области - еще нет. Чтобы машины не застряли в снежных сугробах, дорогу там перекрывает полиция.

Трасса Киев-Чоп на данный момент более-менее проездная, однако скользкая и опасная. Еще недавно на этом участке дороги стояли несколько десятков фур в два ряда. Водители не решались ехать дальше, чтобы не увязнуть. Грузовики из сугробов откапывали сами. Также жалуются на состояние дорог и водители маршруток. По их словам, двигаться по трассе Киев-Чоп скорее 50-60 километров за час невозможно.

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Спасатели тем временем отчитываются, что с учерашнего дня из снежной ловушки на Ривненщине вытащили почти триста грузовиков и автобусов. В целом по Украине из снежных заносов высвободили две с половиной тысячи автомобилей и 27 карет скорой помощи.

На Львовщине из-за плохой расчистки дорог уволили двух чиновников. Главу райадминистрации города Броды и руководителя дорожного хозяйства Городокского района. Мощный снег спровоцировал настоящий аншлаг на шиномонтажах. Львовяне, которые не успели переобуть свои авто, очередь занимают на сутки вперед.