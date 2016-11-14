Ситуация на трассе Киев-Чоп остается сложной

Ситуация на трассе Киев-Чоп до сих пор остается сложной.

фото: УНИАН

Минувшей ночью сотни грузовиков из-за непогоды оказались в снежной ловушке в Ривненской области, и уже более суток спасатели извлекают фуры из сугробов, говорится в сюжете ТСН.

Немало грузовиков останавливались, так как водители просто не решались ехать дальше. Однако сейчас ситуация уже улучшилась, и трасса по сравнению с минувшей ночью более-менее проездная. Но дальнобойщики до сих пор сетуют на состояние дорог, ведь некоторым сутки приходилось преодолевать 200 километров пути.

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Перевозчики сами откапывали из сугробов машины. "Купили соли, попросил друзей – поехали откапывать машину. Посыпали солью дороги и так доехали до Ривного", - рассказывают они.

Жалуются на состояние дорог и водители маршруток. Они сетуют на то, что двигаться по трассе Киев-Чоп быстрее, чем 50-60 километров в час, невозможно.

"Аварий куча. Куча опрокинутых машин. От Житомира до Новограда и до Корецкого поста. Дорога – невозможно ехать. Вторая-третья передача", - утверждают свидетели.

Спасатели же докладывают, что со вчерашнего дня из снежной ловушки в Ривненской области вытащили почти 300 грузовиков и автобусов и таким образом помогли семи сотням людей.