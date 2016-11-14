На западе страны транспортный коллапс из-за снега: общественный транспорт не вышел на маршруты

20:33, 14 ноября 2016
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Для школьников Ивано-Франковска, Тернополя и Черновцов снегопады обернулись дополнительными каникулами

На Западе выпало 30 см снега
На Западе выпало 30 см снега

В западных регионах Украины выпало 30 см снега. В связи с осадками, отменены маршруты общественного транспорта. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что для школьников Ивано-Франковска, Тернополя и Черновцов снегопады обернулись дополнительными каникулами.

А для чиновников Львовщины - увольнениями. На Буковине, несмотря на предупреждение о непогоде, также не удалось избежать транспортного коллапса.

В Житомирской области снято ограничение на движение грузовиков

Напомним, в Карпатах туристы застряли из-за сильного снегопада. В регионе из-за осадки запретили движение легковых авто по горным дорогам.

Отмечается, что к примеру в Косовском районе дороги между селами не расчищены. Водители не рискуют идти по нерасчищенным дорогам и ждут, пока непогода утихнет. Выехать из пригородных сел довольно сложно, водители откапывают свои машины из сугробов.

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