Из-за погоды без электроснабжения остаются 573 населенных пункта в 11 областях - ГСЧС

20:15, 14 ноября 2016
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Из-за снегопадов и метелей без электроснабжения остаются 573 населенных пункта в 11 областях Украины.

К восстановлению энергоснабжения привлечено 591 бригаду облэнерго / Фото dsns.gov.ua
К восстановлению энергоснабжения привлечена 591 бригада облэнерго / Фото dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что по состоянию на 15:00 обесточены: в Хмельницкой области 144 населенных пункта, Тернопольской - 123, Ивано-Франковской - 88 , Львовской - 53, Винницкой - 50, Черновицкой - 33, Киевской - 27, Полтавской - 27, Сумской -14, Житомирской - 13, Днепропетровской – один населенный пункт.

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По информации ведомства, к восстановлению энергоснабжения привлечены 591 бригаду облэнерго.

Кроме того, в течение суток подразделениями ГСЧС было высвобождено из снежных заносов около 2 тыс. 529 автомобилей (из них 27 карет скорой медицинской помощи), в которых находились 7 тыс. 271 человек.

«Тяжелой инженерной техникой ГСЧС в течение суток расчищено около 200 км дорог», - добавили в пресс-службе.

За последние сутки непогода охватила 15 областей Украины, где выпала месячная норма осадков в виде снега.

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