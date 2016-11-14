Из-за погоды без электроснабжения остаются 573 населенных пункта в 11 областях - ГСЧС
Из-за снегопадов и метелей без электроснабжения остаются 573 населенных пункта в 11 областях Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что по состоянию на 15:00 обесточены: в Хмельницкой области 144 населенных пункта, Тернопольской - 123, Ивано-Франковской - 88 , Львовской - 53, Винницкой - 50, Черновицкой - 33, Киевской - 27, Полтавской - 27, Сумской -14, Житомирской - 13, Днепропетровской – один населенный пункт.
В Карпатах из-за снегопада застряли туристы
По информации ведомства, к восстановлению энергоснабжения привлечены 591 бригаду облэнерго.
Кроме того, в течение суток подразделениями ГСЧС было высвобождено из снежных заносов около 2 тыс. 529 автомобилей (из них 27 карет скорой медицинской помощи), в которых находились 7 тыс. 271 человек.
«Тяжелой инженерной техникой ГСЧС в течение суток расчищено около 200 км дорог», - добавили в пресс-службе.
За последние сутки непогода охватила 15 областей Украины, где выпала месячная норма осадков в виде снега.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°