В Карпатах из-за снегопада застряли туристы
В регионе из-за осадков запретили движение легковых авто по горным дорогам.
В Карпатах туристы застряли из-за сильного снегопада. В регионе из-за осадки запретили движение легковых авто по горным дорогам. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Отмечается, что к примеру в Косовском районе дороги между селами не расчищены. Водители не рискуют ехать по нерасчищенным дорогам и ждут, пока непогода утихнет. Выехать из пригородных сел довольно сложно, водители откапывают свои машины из сугробов.
Во Львовской области за нерасчищенные дороги уволят двух чиновников
Расчищены дороги между районными центрами, а движение городского транспорта ограничен. На Прикарпатье из-за снега 23 села остаются без света.
При этом кое-где ограничено движение общественного транспорта.
Напомним, в ночь с 13 на 14 ноября снег выпал в северных областях Украины. Толщина снежного покрова от 5 до 20 сантиметров.
В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях в пробках застряли 350-400 автомобилей.
Сообщается, что работа по разблокированию машин проводится с использованием мощной техники.
В целом для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано около 1570 единиц спецтехники и 2446 дорожных рабочих. Совместно с дорожными организациями к ликвидации заторов задействованы силы и средства ГСЧС.
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