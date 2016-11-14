В Киеве завтра без осадков, днем температура до -1°

Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем -1°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

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Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 16:11.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.

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