В Киеве завтра без осадков, днем температура до -1°

19:00, 14 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в столице без осадков, температура воздуха днем -1°.

УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

К вечеру в Киеве температура воздуха понизится до -2°.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°

Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.

Завтра солнце в столице взойдет в 07:13, а зайдет в 16:11.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.

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