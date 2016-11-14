В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, ночью на западе похолодает до -12° (видеопрогноз)
Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.
В Киеве завтра без осадков, ночью -8°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.
Во Львове 15 ноября переменная облачность, ночью -7°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°
В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с.
В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -9°, днем +1°. Ветер северный и северо-западный, легкий.
Одесситам на завтра обещают снег. Температура ночью -3°, днем +1°, ветер северный, умеренный.
В Харькове во вторник без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер ветер переменный, легкий.
В Днепре на завтра синоптики обещают снег. Температура ночью -1°, днем +3°. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Симферополе ожидаются осадки. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.
Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +2°, днем +6°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.
В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +3°, ветер северный и северо-восточный, легкий.
В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°