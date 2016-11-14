В Украине завтра местами пройдут дожди и снег, ночью на западе похолодает до -12° (видеопрогноз)

18:30, 14 ноября 2016
2005
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Согласно данным Погода УНИАН, 15 ноября в Украине местами пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +4°.

Reuters
Reuters

В Киеве завтра без осадков, ночью -8°, днем -1°. Ветер северный и северо-западный, до 2.8 м/с.

Во Львове 15 ноября переменная облачность, ночью -7°, днем -1°. Ветер переменный, легкий.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°

В Луцке завтра без осадков. Температура воздуха ночью -5°, днем 0°. Ветер западный и юго-западный, до 3.4 м/с.

В Виннице во вторник пройдет снег. Температура ночью -9°, днем +1°. Ветер северный и северо-западный, легкий.

Одесситам на завтра обещают снег. Температура ночью -3°, днем +1°, ветер северный, умеренный.

В Харькове во вторник без осадков, температура ночью 0°, днем +4°. Ветер ветер переменный, легкий.

В Днепре на завтра синоптики обещают снег. Температура ночью -1°, днем +3°. Ветер переменный, до 2.5 м/с. 

В Симферополе ожидаются осадки. Температура ночью -2°, днем +5°. Ветер переменный, до 2.2 м/с.

Жителям Мариуполя обещают пасмурную погоду, температура ночью +2°, днем +6°. Ветер переменный, до 3.5 м/с.

В Краматорске во вторник без осадков, температура ночью -1°, днем +3°, ветер северный и северо-восточный, легкий.

В Северодонецке завтра пасмурно. Температура ночью -1°, днем +3°. Ветер переменный, до 3.4 м/с.

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