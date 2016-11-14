В Китае из снежного плена спасли более 500 человек

16:01, 14 ноября 2016
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В Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая за выходные выпало до метра снега, что привело к хаосу на дорогах. 

Reuters
Reuters

Спасатели вызволили из снежного плена 145 автомобилей и 542 пассажира, которые оказались заблокированными на скоростной дороге между населенными пунктами Майтас и Тегуаньгоу, передает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

В Китае более 30 тысяч человек пострадали от сильных снегопадов

В провинции Хубэй в центре Китая из-за снегопада без электроэнергии остались десятки тысяч местных жителей. Особенно пострадали от непогоды автономные округа Эньши-Туцзя и Мяо.

Напомним, в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях в пробках застряли около 350-400 автомобилей.

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