В Хмельницкой области на сегодняшний день 195 школ временно приостановили учебный процесс из-за непогоды.

В Хмельницкой области в 195 школах приостановили занятия из-за непогоды / УНИАН

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил врио заместителя председателя Хмельницкой облгосадминистрации Валерий Олейник.

По его сведениям, школы не работают почти в половине районов области.

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"Например, в восточной части региона, а это Полонский и Шепетовский районы, высота снежного покрова составляет около 1 метра. Сейчас там работают бригады дорожников и ГСЧС", - отметил чиновник.

Олейник также добавил, что подвоз учащихся к населенным пунктам организован частично.

Врио заместителя председателя ОГА прогнозирует, что через день-два учебный процесс в Хмельницкой полностью восстановится.

В течение 13-14 ноября на территории Хмельницкой области выпала двухмесячная норма осадков в виде мокрого снега, сопровождавшегося порывами ветра и метелями. На отдельных участках дорог снежные заносы достигали 1,5 м.

Напомним, во Львовской области за минувшие сутки подразделения спасателей вызволили из снежных заносов более тысячи транспортных средств.