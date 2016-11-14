В Житомирской области расчищены от снега основные дорожные магистрали и снято ограничение на движение грузовиков.

В Житомирской области снято ограничение на движение грузовиков / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области Олега Антонюка, движение по всей сети автомобильных дорог общего пользования в области обеспечено. В 12:00 снято ограничение на движение грузовиков.

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Также в ОГА уточнили, что сегодня с 05:00 до 08:00 на ликвидации последствий снегопадов на дорогах общего пользования Житомирской области работали 97 механизмов, в дежурном режиме - 33. В очистке дорог были задействованы 138 рабочих и 46 были готовы их сменить.

По данным ОГА, больше всего снега выпало в Бердичевском, Житомирском, Андрушевском, Новоград-Волынском и Малинском районах. Лучше ситуация в Олевском, Радомышльском и Овручском районах области.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области за минувшие сутки подразделения спасателей вызволили из снежных заносов более тысячи транспортных средств.