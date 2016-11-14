В Житомирской области снято ограничение на движение грузовиков

13:30, 14 ноября 2016
936
0

В Житомирской области расчищены от снега основные дорожные магистрали и снято ограничение на движение грузовиков.

УНИАН
В Житомирской области снято ограничение на движение грузовиков  / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации со ссылкой на начальника Службы автомобильных дорог в Житомирской области Олега Антонюка, движение по всей сети автомобильных дорог общего пользования в области обеспечено. В 12:00 снято ограничение на движение грузовиков.

На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°

Также в ОГА уточнили, что сегодня с 05:00 до 08:00 на ликвидации последствий снегопадов на дорогах общего пользования Житомирской области работали 97 механизмов, в дежурном режиме - 33. В очистке дорог были задействованы 138 рабочих и 46 были готовы их сменить.

По данным ОГА, больше всего снега выпало в Бердичевском, Житомирском, Андрушевском, Новоград-Волынском и Малинском районах. Лучше ситуация в Олевском, Радомышльском и Овручском районах области.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области за минувшие сутки подразделения спасателей вызволили из снежных заносов более тысячи транспортных средств.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей