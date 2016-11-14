На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°
Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +7°.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура -1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, местами пройдет снег.
В западных областях сотни автомобилей застряли в пробках из-за снегопада
На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет снег, температура в дороге -3° … +3°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +3°.
По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте пройдут дожди и снег, температура до +3°.
В направлении Харькова дожди и снег. Температура в дороге до +3°. 15 ноября на этом направлении практически без осадков, температура -2°… +1°.
По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -2° … -1°. По данному направлению во вторник облачно с прояснениями, температура до +1°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°