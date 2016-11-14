На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег, на востоке температура до +7°

13:00, 14 ноября 2016
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Сегодня и завтра на автодорогах Украины пройдут дожди и снег. Теплее всего будет на востоке - до +7°.

drive2.com
На популярных украинских маршрутах пройдут дожди и снег / drive2.com

Согласно прогнозу Погода УНИАН, по маршруту Киев - Одесса практически без осадков. Температура -1°… +3°. Завтра на этом маршруте температура до +1°, местами пройдет снег.

В западных областях сотни автомобилей застряли в пробках из-за снегопада

На трассе Киев - Ужгород синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдет снег, температура в дороге -3° … +3°. Во вторник на этом маршруте без осадков, температура до +3°.

По маршруту Киев - Мариуполь температура поднимется до +7°, ожидаются осадки. Завтра на данном маршруте пройдут дожди и снег, температура до +3°.

В направлении Харькова дожди и снег. Температура в дороге до +3°. 15 ноября на этом направлении практически без осадков, температура -2°… +1°.

По маршруту Киев – Черновцы местами пройдет снег, -2° … -1°. По данному направлению во вторник облачно с прояснениями, температура до +1°. 

Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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