На Львовщине за сутки спасатели вызволили из снежных заносов более тысячи транспортных средств

12:20, 14 ноября 2016
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Во Львовской области за минувшие сутки подразделения спасателей вызволили из снежных заносов более тысячи транспортных средств, среди которых грузовые и легковые автомобили, автобусы и спецтехника.

УНИАН
На Львовщине за сутки вызволили из снежных заносов более тысячи транспортных средств / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, по состоянию на 10:00 понедельника, 14 ноября, подразделения спасателей на автодорогах области оказали помощь 2850 людям и 1120 транспортным средствам, которые попали в снежные заносы.

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В частности, вечером 13 ноября возле села Старое Село Пустомытовского района с автотрассы в кювет съехал инкассаторский микроавтобус Volkswagen Т5, на этом же участке дороги возле комплекса "Бухта Викингов" в кювет съехал грейдер, который расчищал дорогу. Пока информации о пострадавших во время ДТП нет.

Напомним, в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях в пробках застряли около 350-400 автомобилей.

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