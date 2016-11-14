В Киеве объявили штормовое предупреждение
В понедельник, 14 ноября, в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Погода на неделю: в Украине похолодает, в понедельник и во вторник местами ожидаются дожди и снег
"14 ноября в Киеве прогнозируют облачную погоду, небольшой снег, на дорогах гололед. Ветер северо-западный 7-12 м/с, порывы ветра 15-20 м/с. Температура воздуха 1-3° мороза", - говорится в сообщении.
В случае усиления ветра необходимо:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.
Напомним, в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях в пробках застряли около 350-400 автомобилей.
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