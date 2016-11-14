Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценивается в "миллиарды долларов"

11:44, 14 ноября 2016
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Землетрясение, которое произошло в Новой Зеландии, нанесло значительный ущерб инфраструктуре.

Reuters
Последствия землетрясения в Новой Зеландии / Reuters

Об этом сообщил премьер-министр страны Джон Ки, передает ТАСС

"Там царит полное опустошение, думаю, потребуются месяцы работы для того, чтобы все восстановить", - сказал Ки.

В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2

По его словам, для восстановления экономической структуры районов, пострадавших от землетрясения, "вероятно, потребуются миллиарды долларов".

Из-за непогоды премьер отменил планировавшийся визит в Аргентину. Он также сообщил, что пока не знает, сможет ли принять участие в предстоящем 19-20 ноября саммите АТЭС в Лиме (Перу).

Напомним, в воскресенье в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.

По информации СМИ, в результате землетрясения в воскресенье погибли два человека.

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