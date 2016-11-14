Ущерб от землетрясения в Новой Зеландии оценивается в "миллиарды долларов"
Землетрясение, которое произошло в Новой Зеландии, нанесло значительный ущерб инфраструктуре.
Об этом сообщил премьер-министр страны Джон Ки, передает ТАСС.
"Там царит полное опустошение, думаю, потребуются месяцы работы для того, чтобы все восстановить", - сказал Ки.
В центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
По его словам, для восстановления экономической структуры районов, пострадавших от землетрясения, "вероятно, потребуются миллиарды долларов".
Из-за непогоды премьер отменил планировавшийся визит в Аргентину. Он также сообщил, что пока не знает, сможет ли принять участие в предстоящем 19-20 ноября саммите АТЭС в Лиме (Перу).
Напомним, в воскресенье в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.
По информации СМИ, в результате землетрясения в воскресенье погибли два человека.
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