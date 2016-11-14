В западных областях сотни автомобилей застряли в пробках из-за снегопада

В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях в пробках застряли около 350-400 автомобилей.

Около 400 автомобилей застряли в пробках / УНИАН

В ночь с 13 на 14 ноября снег выпал в северных областях Украины. Толщина снежного покрова от 5 до 20 сантиметров, сообщает "Укравтодор".

В Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях в пробках застряли 350-400 автомобилей.

Сообщается, что работа по разблокированию машин проводится с использованием мощной техники.

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В целом для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано около 1570 единиц спецтехники и 2446 дорожных рабочих. Совместно с дорожными организациями к ликвидации пробок задействованы силы и средства ГСЧС.

В "Укравтодоре" отмечают, что одним из проблемных вопросов является бесконтрольное движение грузовых автомобилей на летней и изношенной резине без соответствующих мер реагирования на ограничения движения.

Напомним, в Украине из-за сильных снегопадов ограничено движение крупногабаритного транспорта во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.