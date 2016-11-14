Погода на неделю: в Украине похолодает, в понедельник и во вторник местами ожидаются дожди и снег

10:19, 14 ноября 2016
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На этой неделе в Украине практически без осадков, лишь в понедельник и во вторник местами ожидаются дожди и снег.

УНІАН
В понедельник и во вторник местами пройдут дожди / УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег, температура днем поднимется до +7°.

Во вторник, 15 ноября, в центре, на юге и востоке страны ожидаются осадки. Температура днем +1°...+12°.

В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег (карта)

В среду, 16 ноября, в Украине практически без осадков. Температура ночью -5°...0°, днем до +4°. 

В четверг в стране без осадков, ночью -3°...0°, днем на юге до +8°. 

В пятницу в Украине облачно с прояснениями. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +3°...+13°.

В субботу в стране без осадков. Температура в стране ночью -4°...+3°, днем до +11°.

В воскресенье солнечно и без осадков, температура ночью -4°...+3°, днем до +11°.

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