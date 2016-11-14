Погода на неделю: в Украине похолодает, в понедельник и во вторник местами ожидаются дожди и снег
На этой неделе в Украине практически без осадков, лишь в понедельник и во вторник местами ожидаются дожди и снег.
Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине местами пройдут дожди и снег, температура днем поднимется до +7°.
Во вторник, 15 ноября, в центре, на юге и востоке страны ожидаются осадки. Температура днем +1°...+12°.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег (карта)
В среду, 16 ноября, в Украине практически без осадков. Температура ночью -5°...0°, днем до +4°.
В четверг в стране без осадков, ночью -3°...0°, днем на юге до +8°.
В пятницу в Украине облачно с прояснениями. Прогнозируемая температура воздуха по стране днем +3°...+13°.
В субботу в стране без осадков. Температура в стране ночью -4°...+3°, днем до +11°.
В воскресенье солнечно и без осадков, температура ночью -4°...+3°, днем до +11°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°