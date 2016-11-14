Аэропорт "Харьков" задерживает отправление нескольких авиарейсов
Международный аэропорт «Харьков» сегодня задерживает отправку нескольких авиарейсов.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН со ссылкой на официальный сайт аэропорта.
Согласно информации с табло прилетов-отлетов, рейс PS793 авиакомпании МАУ на Тель-Авив (Израиль) был задержан более, чем на три часа (планируемая дата отправки 13 ноября в 21:20, фактический вылет – 14 ноября в 00:35).
Рейс РС4751 авиакомпании «Пегасус», который направлялся в Стамбул (Турция), задержался почти на час (расчетное время отправления 2:40, фактический вылет – в 3:18).
Рейс PS024 авиакомпании МАУ сообщением Харьков – Киев задержится на более, чем 4,5 часа (должен был отправиться в 7:05, на это время вылет запланирован на 11:40).
Из-за сильных снегопадов в 4 областях Украины ограничено движение крупногабаритного транспорта
Вместе с тем, рейсы в Харьков сейчас прибывают вовремя, кроме рейса из Тель-Авива, который задерживается на 5 часов 15 минут.
На это время держать информацию в национальной авиасправке Украины относительно причин задержания рейсов не удалось. Стоит отметить, что ночью в Харькове прошел снегопад.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 14 ноября, из-за сложных погодных условий в стране произошли задержки в движении около 30 поездов, половина из них выбились из графика более чем на полчаса.
Вследствие неблагоприятных погодных условий (снег, мокрый снег, порывы ветра, дождь) произошло обесточивание 988 населенных пунктов в тринадцати областях.
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