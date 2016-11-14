Из-за сильных снегопадов в 4 областях Украины ограничено движение крупногабаритного транспорта

09:47, 14 ноября 2016
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В Украине из-за сильных снегопадов ограничено движение крупногабаритного транспорта во Львовской, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях.

В четырех областях ограничено движение крупногабаритного транспорта / Фото УНИАН
В четырех областях ограничено движение крупногабаритного транспорта / Фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Также отмечается, что «в последующие 3 часа в северных областях будет идти снег», а «во второй половине 14 ноября циклон выйдет за пределы Украины».

По состоянию на 7 часов 14 ноября движение автотранспорта по дорогам общего пользования обеспечен, заторов нет, заверили в ГСЧС.

На Тернопольщине из-за непогоды ограничивают движение транспорта

в результате неблагоприятных погодных условий

Наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

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