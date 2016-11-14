В Украине из-за непогоды обесточены почти 1000 населенных пунктов
Вследствие неблагоприятных погодных условий 12-14 ноября в Украине произошло обесточивание 988 населенных пунктов в тринадцати областях.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.
В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег (карта)
В Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдаются небольшой снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской - местами в Одесской, Николаевской, Херсонской - идет дождь, на остальной территории страны без осадков.
Вследствие сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службой автомобильных дорог во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.
В регионах страны спасатели осуществили более 490 выездов для оказания помощи в расчистке дорог от поваленных деревьев, высвобождения отдельных автомобилей из снежных заносов.
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов задействованы 209 аварийных бригад облэнерго.
Напомним, циклон, который принес снегопады и метели до Украины, постепенно начинает отходить.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°