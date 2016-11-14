Вследствие неблагоприятных погодных условий 12-14 ноября в Украине произошло обесточивание 988 населенных пунктов в тринадцати областях.

В Украине из-за непогоды обесточены почти 1000 населенных пунктов / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Наибольшее количество снежного покрова, до 50 см, зафиксировано в Ривненской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

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В Киевской, Винницкой и Черкасской областях наблюдаются небольшой снег с дождем, а в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской - местами в Одесской, Николаевской, Херсонской - идет дождь, на остальной территории страны без осадков.

Вследствие сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службой автомобильных дорог во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта.

В регионах страны спасатели осуществили более 490 выездов для оказания помощи в расчистке дорог от поваленных деревьев, высвобождения отдельных автомобилей из снежных заносов.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов задействованы 209 аварийных бригад облэнерго.

Напомним, циклон, который принес снегопады и метели до Украины, постепенно начинает отходить.