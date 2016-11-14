Сегодня днем в Киеве 0°, пройдет снег

08:30, 14 ноября 2016
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Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в столице днем до 0°, утром пройдет снег.

Утром в Киеве пройдет снег / УНИАН
Утром в Киеве пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-западный, до 6.6 м/с.

На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик

Сегодня солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 16:13.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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