Сегодня днем в Киеве 0°, пройдет снег

Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в столице днем до 0°, утром пройдет снег.

Утром в Киеве пройдет снег / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-западный, до 6.6 м/с.

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Сегодня солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 16:13.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +8°.

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