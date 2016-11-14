Сегодня днем в Киеве 0°, пройдет снег
Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в столице днем до 0°, утром пройдет снег.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -1°. Ветер северный и северо-западный, до 6.6 м/с.
На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик
Сегодня солнце в столице взошло в 07:11, а зайдет в 16:13.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +8°.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°
Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +31 °
Влажность: 62 %
Давление: 763 мм
Ветер: 1.4 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:37
Фаза луны:
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