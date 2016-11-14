В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +8°.
В столице сегодня пройдет снег, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 6.6 м/с.
На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик
Во Львове 14 ноября без осадков, температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный, слабый.
В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный, до 4.1 м/с.
По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура -1°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.
Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +3°, ветер северо-западный, до 9.5 м/с.
В Харькове снег. Температура до +2°, ветер переменный, умеренный.
В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +7°. Ветер переменный, до 9.0 м/с.
В Днепре небольшой снег. Температура воздуха +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.
В Краматорске в понедельник дождь, днем +6°. Ветер переменный, слабый.
Непогода бушует уже в девяти областях Украины: снегопады обесточили более 400 населенных пунктов
В Северодонецке ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°