В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +8°.

Reuters

В столице сегодня пройдет снег, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 6.6 м/с.

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Во Львове 14 ноября без осадков, температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура -1°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +3°, ветер северо-западный, до 9.5 м/с.

На востоке до +8° / УНИАН

В Харькове снег. Температура до +2°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +7°. Ветер переменный, до 9.0 м/с.

В Днепре небольшой снег. Температура воздуха +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в понедельник дождь, днем +6°. Ветер переменный, слабый.

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В Северодонецке ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

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