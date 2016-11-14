В Украине сегодня местами пройдут дожди и снег (карта)

08:00, 14 ноября 2016
2213
0

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 14 ноября, в Украине практически без осадков. Теплее всего будет на востоке - до +8°.

Reuters
Reuters  

В столице сегодня пройдет снег, днем 0°. Ветер северный и северо-западный, до 6.6 м/с.

На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик

Во Львове 14 ноября без осадков, температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный, слабый.

В Луцке сегодня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +1°. Ветер северо-западный, до 4.1 м/с.

По прогнозу синоптиков, в Виннице в понедельник без осадков. Температура -1°. Ветер северный и северо-западный, умеренный.

Одесситам на сегодня обещают пасмурную погоду, температура днем +3°, ветер северо-западный, до 9.5 м/с.

УНИАН
На востоке до +8° / УНИАН

В Харькове снег. Температура до +2°, ветер переменный, умеренный.

В Симферополе сегодня пройдет дождь. Температура днем +7°. Ветер переменный, до 9.0 м/с.

В Днепре небольшой снег. Температура воздуха +4°. Ветер западный и северо-западный, умеренный. 

Жителям Мариуполя на сегодня обещают небольшую облачность, температура днем +8°. Ветер западный и северо-западный, до 5.8 м/с.

В Краматорске в понедельник дождь, днем +6°. Ветер переменный, слабый.

Непогода бушует уже в девяти областях Украины: снегопады обесточили более 400 населенных пунктов

В Северодонецке ливень, температура днем +7°. Ветер переменный, до 5.0 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей