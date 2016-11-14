На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик

07:22, 14 ноября 2016
14525
0

Циклон, который принес снегопады и метели в Украину, еще над нами, но постепенно он начинает уходить.

В Украину идут морозы / Фото УНИАН
В Украину идут морозы / Фото УНИАН

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

Она прогнозирует, что осадки прекратятся.

"Снега останутся в основном в сугробах. То есть существенные осадки маловероятны", - рассказала Диденко.

Непогода бушует уже в девяти областях Украины: снегопады обесточили более 400 населенных пунктов

Однако Украину уже вскоре ждут морозы: "16-17 ноября температура воздуха сделает "у-у-у-х!" и произойдет серьезное снижение уже не до каких-то там слабаков, 1-3 мороза, а до -10 и даже ниже".

Однако вскоре, прогнозирует синоптик, температура снова выровняется.

Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24° Завтра в Киеве пройдет дождь с грозой, температура до +24°
Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз) Погода на завтра: в Украине ожидаются дожди с грозами, на юге жара до +34° (видеопрогноз)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей