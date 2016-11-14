На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик
Циклон, который принес снегопады и метели в Украину, еще над нами, но постепенно он начинает уходить.
Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.
Она прогнозирует, что осадки прекратятся.
"Снега останутся в основном в сугробах. То есть существенные осадки маловероятны", - рассказала Диденко.
Непогода бушует уже в девяти областях Украины: снегопады обесточили более 400 населенных пунктов
Однако Украину уже вскоре ждут морозы: "16-17 ноября температура воздуха сделает "у-у-у-х!" и произойдет серьезное снижение уже не до каких-то там слабаков, 1-3 мороза, а до -10 и даже ниже".
Однако вскоре, прогнозирует синоптик, температура снова выровняется.
Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°