На смену снегопадам и метелям в Украину придут морозы до -10 градусов - синоптик

Циклон, который принес снегопады и метели в Украину, еще над нами, но постепенно он начинает уходить.

В Украину идут морозы / Фото УНИАН

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

Она прогнозирует, что осадки прекратятся.

"Снега останутся в основном в сугробах. То есть существенные осадки маловероятны", - рассказала Диденко.

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Однако Украину уже вскоре ждут морозы: "16-17 ноября температура воздуха сделает "у-у-у-х!" и произойдет серьезное снижение уже не до каких-то там слабаков, 1-3 мороза, а до -10 и даже ниже".

Однако вскоре, прогнозирует синоптик, температура снова выровняется.

Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны. Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.