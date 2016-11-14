Над Землей взошла "суперлуна": Reuters показал зрелищные фото

07:09, 14 ноября 2016
10093
0

14 ноября над Землей взошло самое зрелищное в этом году "суперлуние".

"Суперлунием" называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Этой ночью над Украиной взошла "черная" Луна (видео)

Луна, которая взошла в ночь на 14 ноября, была самой зрелищной и самой крупной не только в этом году, но и в целом в ХХІ веке.

Лучше всего ее можно будет рассмотреть в ночь с 14 на 15 ноября, в том числе и над Киевом.

Как утверждают эксперты, в последний раз спутник Земли так близко подходил к планете в далеком январе 1948 года.

В следующий раз увидеть похожее явление можно будет только 25 ноября 2034 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео) Ливень превратил улицы Бердичева в реки (видео)
Мощные ливни затопили юго-запад Франции Мощные ливни затопили юго-запад Франции
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей