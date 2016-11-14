Над Землей взошла "суперлуна": Reuters показал зрелищные фото

14 ноября над Землей взошло самое зрелищное в этом году "суперлуние".

"Суперлунием" называют астрономическое явление, когда полнолуние или новолуние по времени совпадают с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

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Луна, которая взошла в ночь на 14 ноября, была самой зрелищной и самой крупной не только в этом году, но и в целом в ХХІ веке.

Лучше всего ее можно будет рассмотреть в ночь с 14 на 15 ноября, в том числе и над Киевом.

Как утверждают эксперты, в последний раз спутник Земли так близко подходил к планете в далеком январе 1948 года.

В следующий раз увидеть похожее явление можно будет только 25 ноября 2034 года.