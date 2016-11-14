Третье сильное землетрясение произошло в Новой Зеландии

Третье сильное землетрясение с магнитудой 6,2 произошло в Новой Зеландии. Ранее там произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 6,5 с серией повторных толчков.

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Об этом сообщает Национальная геологическая служба США, передает ТСН.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 90 км к северу-востоку от города Крайстчерч, которое сильно пострадало от землетрясения в 2011 году.

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Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км. Землетрясение сопровождалось серией повторных толчков.

Через два часа после этого подошла к берегам волна цунами высотой примерно 2,5 метра.

Власть успела предупредить население и попросила покинуть прибрежные территории.

Немало школ и предприятия в понедельник останутся закрытыми. Прекращено движение поездов и паромов. Повреждено много зданий.