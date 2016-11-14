В Новой Зеландии произошло новое землетрясение магнитудой 6,5

04:32, 14 ноября 2016
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Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в понедельник на Южном острове в Новой Зеландии.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение

Толчки зафиксированы в 00.34 по всемирному времени UTC в 39 километрах к юго-западу от города Кайкура. Очаг залегал на глубине десять километров.

Напомним, в воскресенье в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,8, спровоцировавшее цунами, также в регионе зафиксировано еще два подземных толчка.

По информации СМИ, в результате землетрясения в воскресенье погибли два человека.

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