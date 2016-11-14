Из-за неблагоприятных погодных условий в Украине обесточено более 900 населенных пунктов
В течение 12-13 ноября в результате неблагоприятных погодных условий из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 955 населенных пунктов в одиннадцати областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Для восстановления электроснабжения населенных пунктов задействованы 336 аварийных бригад облэнерго. По состоянию на 21:00 13 ноября осталось восстановить 642 населенных пункта в девяти областях.
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Вследствие сильных осадков и с целью сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения службой автомобильных дорог во Львовской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой областях ограничено движение крупногабаритного транспорта, а в Черновицкой области в 7 районах ограничен полностью.
К ликвидации последствий непогоды всего привлечено 4 тысячи 513 человек и 1 тысяча 565 единиц техники, в том числе от ГСЧС — 255 единиц техники и около 900 человек личного состава.
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