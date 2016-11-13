Волна цунами достигла Новой Зеландии после землетрясения магнитудой 7,8

23:19, 13 ноября 2016
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Первая волна цунами достигла Южного острова Новой Зеландии после землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в воскресенье у побережья страны.

REUTERS
Руководитель министерства гражданской обороны Герри Броунли и премьер-министр Джон Ки / REUTERS

Об этом сообщила новозеландская Служба гражданской обороны на своей официальной странице в Twitter.

"Первая волна достигла северо-восточного побережья Южного острова", - говорится в сообщении.

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Также в службе отметили, что угроза новых волн будет действовать еще 4 часа. И хотя уровень угрозы цунами на данный момент снижен, жителям все равно рекомендуется не ходить по улицам и избегать нахождения у береговой линии.

Как сообщил премьер-министр страны Джон Ки, в результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека, передает Reuters.

"Нет никаких признаков на данный момент, что количество жертв возрастет, но мы не можем этого исключать", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой в 7,8 баллов произошло в центральном регионе Новой Зеландии около 23 часов по местному времени в воскресенье, 13 ноября.

"Угроза цунами существует на восточном побережье всей Новой Зеландии, в том числе в Крайстчерче, Веллингтоне и островах Чатем", - говорилось в заявлении Службы гражданской обороны.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 53 км к северу-востоку от города Амберли. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.

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