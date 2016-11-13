Волна цунами достигла Новой Зеландии после землетрясения магнитудой 7,8
Первая волна цунами достигла Южного острова Новой Зеландии после землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего в воскресенье у побережья страны.
Об этом сообщила новозеландская Служба гражданской обороны на своей официальной странице в Twitter.
"Первая волна достигла северо-восточного побережья Южного острова", - говорится в сообщении.
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A tsunami has been generated, the first wave has arrived in the North Eastern Coast of the South Island. #eqnz— MCDEM (@NZcivildefence) November 13, 2016
Также в службе отметили, что угроза новых волн будет действовать еще 4 часа. И хотя уровень угрозы цунами на данный момент снижен, жителям все равно рекомендуется не ходить по улицам и избегать нахождения у береговой линии.
Как сообщил премьер-министр страны Джон Ки, в результате землетрясения погибли по меньшей мере два человека, передает Reuters.
"Нет никаких признаков на данный момент, что количество жертв возрастет, но мы не можем этого исключать", - сказал премьер.
Как сообщал УНИАН, землетрясение магнитудой в 7,8 баллов произошло в центральном регионе Новой Зеландии около 23 часов по местному времени в воскресенье, 13 ноября.
"Угроза цунами существует на восточном побережье всей Новой Зеландии, в том числе в Крайстчерче, Веллингтоне и островах Чатем", - говорилось в заявлении Службы гражданской обороны.
whoa - kaikoura coast road (shared on FB) pic.twitter.com/UN16Qo0hgw— Naomi Arnold (@NaomiArnold) November 13, 2016
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился примерно в 53 км к северу-востоку от города Амберли. Очаг землетрясения залегал на глубине 23 км.
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