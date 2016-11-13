Непогода бушует в Украине: дополнительный выходной объявили в школах Тернопольщины
В учебных заведениях Тернопольщины завтра, 14 ноября, в связи с ухудшением погодных условий будет приостановлено обучение.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба с участием руководства облгосадминистрации, ГСЧС и других ответственных служб.
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Также штаб полностью ограничил движение крупногабаритного и пассажирского транспорта с 19.00 13 ноября до 8.00 14 ноября.
Водителям частных автомобилей на блокпостах правоохранители настоятельно рекомендуют не отправляться на дальние дистанции.
Сейчас приостановлены работы по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах области, поскольку бригады электриков из-за заснеженныех дорог не всегда могут добраться до необходимого населенного пункта.
Штаб принял решение продолжить работы по восстановлению электроснабжения с 6 утра понедельника, 14 ноября.
Ранее сообщалось о приостановке обучения на Ивано-Франковщине и в Черновцах.
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