Непогода бушует в Украине: дополнительный выходной объявили в школах Тернопольщины

В учебных заведениях Тернопольщины завтра, 14 ноября, в связи с ухудшением погодных условий будет приостановлено обучение.

Дополнительный выходной объявили в школах Тернопольщины / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба с участием руководства облгосадминистрации, ГСЧС и других ответственных служб.

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Также штаб полностью ограничил движение крупногабаритного и пассажирского транспорта с 19.00 13 ноября до 8.00 14 ноября.

Водителям частных автомобилей на блокпостах правоохранители настоятельно рекомендуют не отправляться на дальние дистанции.

Сейчас приостановлены работы по восстановлению энергоснабжения в населенных пунктах области, поскольку бригады электриков из-за заснеженныех дорог не всегда могут добраться до необходимого населенного пункта.

Штаб принял решение продолжить работы по восстановлению электроснабжения с 6 утра понедельника, 14 ноября.

Ранее сообщалось о приостановке обучения на Ивано-Франковщине и в Черновцах.