На Тернопольщине из-за непогоды ограничивают движение транспорта

На Тернопольщине в связи с сильным снегопадом ограничено движение крупногабаритного транспорта.

На Тернопольщине из-за непогоды ограничили движение транспорта / УНИАН

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба с участием руководства облгосадминистрации, ГСЧС и других ответственных служб.

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Для отстоя крупногабаритного транспорта сейчас есть три действующие площадки: вблизи Зборова, Черткова и Подволочиска, определяются и другие локации.

С целью предупреждения ДТП движение пассажирского транспорта также ограничено.

«Ситуация в области не является критической. Спасатели, дорожники, медики, коммунальные и другие службы оперативно реагируют на сообщения граждан и организаций», – отметил во время заседания председатель ОГА Степан Барна.

По словам начальника ГСЧС в Тернопольской области Виктора Маслея, пожарно-спасательные подразделения области переведены на усиленный вариант несения службы. В областном управлении создан оперативный штаб, который в круглосуточном режиме осуществляет мониторинг ситуации на Тернопольщине.

«В первую очередь пожарно-спасательные подразделения привлекаются для оказания помощи работниками медицинской службы в тех случаях, где есть непосредственная угроза здоровью или жизни людей», - сообщил Виктор Маслей.

Кроме 150 единиц спецтехники Службы автомобильных дорог для высвобождения автомобилей, которые попали в снежные ловушки, привлекается техника сельхозпредприятий, территориальных объединений и частных структур.

В первую очередь расчищаются проезд до больниц и стратегических объектов.

Оперативный штаб призвал жителей области оставаться дома и воздержаться от поездок без крайней необходимости.

Проезд на дорогах государственного и регионального значения в области пока обеспечено. В то же время проезд по всем остальным дорогам – усложненный.

Из-за сильных порывов ветра и осадков в виде мокрого снега, в результате срабатывания систем автоматической защиты в Бучацком, Гусятинском, Збаражском, Козивском, Кременецком, Подволочиском, Подгаецком, Теребовлянском, Тернопольском и Чертковском районах по состоянию на 12 часов без электроснабжения остался 361 населенный пункт. Проводятся работы по восстановлению электроснабжения.