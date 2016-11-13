"Снежный апокалипсис": на Львовщине ограничили движение по дорогам общего пользования (фото)
Движение на дорогах общего пользования ограничили временно, чтобы избежать пробок и не мешать снегоуборочной технике.
Об ограничении движения на Львовщине сообщает пресс-служба "Укравтодора" сообщает на странице в Facebook.
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«13 ноября с целью сохранения здоровья и жизни участникам дорожного движения, недопущения заторов в движении и расчистки дорог от снега будет временно ограничено движение на дорогах общего пользования во Львовской области», - говорится в сообщении.
Как известно, 14-17 ноября по всей территории страны синоптики прогнозируют сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололед.
Сейчас из-за непогоды остаются обесточенными более 400 населенных пунктов, в Ивано-Франковской области отменили занятия в школах.
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