Новую Зеландию всколыхнуло мощное землетрясение, есть угроза цунами (фото)

16:37, 13 ноября 2016
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Магнитуду подземных толчков оценивают в 7,4 – 7,8 балла.

Остров Северный, Новая Зеландия / review-planet.ru
Остров Северный, Новая Зеландия / review-planet.ru

Мощное землетрясение магнитудой в 7,8 балла произошло в центральном регионе Новой Зеландии около 23 часов по местному времени в воскресенье, 13 ноября. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Немецкая волна".

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По данным американских наблюдателей, его магнитуда составила 7,4 балла, Немецкий центр геологических исследований сообщает о землетрясении магнитудой в 7,8 балла. В отдельных районах исчезло электроснабжение, в столице Веллингтоне люди выбежали на улицы.

Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, расположен в 91 километре к северо-востоку от крупнейшего города Южного острова страны, Крайстчерча.

Как сообщает SkyNews, местные жители на юге страны заметили возле берегов волны высотой более 2 метра.

Издание отмечает, что в 2011 году слабее землетрясение привело к смерти 185 человек и массивным разрушениям. Однако в сентябре землетрясение магнитудой 7,1 балла не вызвало масштабных повреждений.

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