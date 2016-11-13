Новую Зеландию всколыхнуло мощное землетрясение, есть угроза цунами (фото)
Магнитуду подземных толчков оценивают в 7,4 – 7,8 балла.
Мощное землетрясение магнитудой в 7,8 балла произошло в центральном регионе Новой Зеландии около 23 часов по местному времени в воскресенье, 13 ноября. Об этом со ссылкой на Reuters сообщает "Немецкая волна".
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По данным американских наблюдателей, его магнитуда составила 7,4 балла, Немецкий центр геологических исследований сообщает о землетрясении магнитудой в 7,8 балла. В отдельных районах исчезло электроснабжение, в столице Веллингтоне люди выбежали на улицы.
Damage to a Nelson City supermarket following #eqnz #NewZealand pic.twitter.com/vQcuM9J1WG— Donie O'Sullivan (@donie) 13 листопада 2016 р.
UPDATE: New Zealand #earthquake upgraded to magnitude 7.8. #Tsunami has been generated: https://t.co/XkfVNPpMzA pic.twitter.com/aUzv9I5FTm— The Weather Channel (@weatherchannel) 13 ноября 2016 г.
Эпицентр землетрясения, по предварительным данным, расположен в 91 километре к северо-востоку от крупнейшего города Южного острова страны, Крайстчерча.
Как сообщает SkyNews, местные жители на юге страны заметили возле берегов волны высотой более 2 метра.
New Zealand media reports tsunami over two metres high recorded near Kaikoura on country's South Island following magnitude 7.4 earthquake— Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) 13 ноября 2016 г.
Издание отмечает, что в 2011 году слабее землетрясение привело к смерти 185 человек и массивным разрушениям. Однако в сентябре землетрясение магнитудой 7,1 балла не вызвало масштабных повреждений.
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