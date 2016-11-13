Непогода бушует уже в девяти областях Украины: снегопады обесточили более 400 населенных пунктов

16:03, 13 ноября 2016
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В результате непогоды из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 430 населенных пунктов в 9 областях Украины.

Снегопады обесточили 430 населенных пунктов в 9 областях
Снегопады обесточили 430 населенных пунктов в 9 областях / Фото УНИАН

Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В частности, в Хмельницкой - 76 населенных пунктов, в Тернопольской - 82, Ивано-Франковской - 37, Житомирской - 16, Винницкой - 23, Волынской - 10, Закарпатской - 13, Львовской - 90, Черновицкой - 83.

На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер
Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны.

Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

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