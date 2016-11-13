Непогода бушует уже в девяти областях Украины: снегопады обесточили более 400 населенных пунктов
В результате непогоды из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 430 населенных пунктов в 9 областях Украины.
Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.
1/1Внаслідок непогоды из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, было обесточено 430 населенных пунктов в 9 областях pic.twitter.com/L9tDlWrV9v— Геннадий Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016
В частности, в Хмельницкой - 76 населенных пунктов, в Тернопольской - 82, Ивано-Франковской - 37, Житомирской - 16, Винницкой - 23, Волынской - 10, Закарпатской - 13, Львовской - 90, Черновицкой - 83.
1/2А именно: Хмельницкая - 76, Тернопольская-82, Ивано-франковской-37, Житомирской-16, Винницкой-23, Волынской-10— Геннадий Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016
1/3Закарпатська-13, Львовская-90, Черновицкая-83— Геннадий Зубко (@ZubkoGennadiy) November 13, 2016
На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер
Как сообщала Погода УНИАН, 14-17 ноября погода изменится по всей территории страны.
Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Погода в Украине
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Винница+25°... +16°
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Днепр+32°... +18°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+27°... +17°
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Запорожье+33°... +20°
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Ивано-Франковск+24°... +14°
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Киев+27°... +18°
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Кировоград+31°... +20°
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Луганск+31°... +15°
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Луцк+25°... +14°
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Львов+24°... +13°
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Николаев+30°... +19°
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Одесса+30°... +19°
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Полтава+29°... +17°
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Ровно+24°... +14°
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Симферополь+24°... +15°
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Сумы+27°... +14°
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Тернополь+23°... +15°
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Харьков+27°... +15°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницкий+24°... +15°
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Черкассы+29°... +19°
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Чернигов+26°... +17°
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Черновцы+23°... +16°