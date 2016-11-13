Снегопад в Украине: на Ивано-Франковщине приостанавливают обучение в школах

Как сообщили корреспонденту УНИАН, такое решение было принято сегодня, 13 ноября, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

На Ивано-Франковщине из-за снегопада прекращают учебу в школах / Скриншот

По предложению председателя областной комиссии, главы ОГА Олега Гончарука, принято решение приостановить учебный процесс с 14 по 15 ноября в дошкольных учебных заведениях, школах, учреждениях профессионально-технического образования, а также рекомендовать колледжам и университетам принять аналогичные меры.

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В связи с ухудшением погодных условий на Прикарпатье по состоянию на 6.00 часов воскресенья, 13 ноября, без электроснабжения оставались 12 линий электропередач полностью и 5 частично, 13 населенных пунктов полностью и 24 частично, а также 228 трансформаторных подстанций.

Также осложнен проезд на автомобильных дорогах и горных перевалах, где уже работает 69 единиц техники и 131 работник Службы автомобильных дорог в области. Присоединились к ликвидации последствий непогоды и частные предприятия, которые ремонтировали дороги на территории области. Кроме того, осуществляются мероприятия по уборке поваленных снегом деревьев.

Руководителям районов и городов области поручено осуществить мероприятия по перевозке рожениц в медицинские заведения, а также обеспечить пребывание в условиях стационара при необходимости больных, которые находятся на заместительной почечной терапии (гемодиализе).

В связи с непогодой работает горячая линия.