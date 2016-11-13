Синоптики прогнозируют четырехдневный "снежный апокалипсис" в Украине

14-17 ноября погода изменится по всей территории страны.

Ожидается ухудшение погодных условий по всей территории Украины 14-17 ноября/ Фото УНИАН

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Национальная полиция Украины просит водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными за рулем.

Читайте также На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер

Правоохранители напоминают, что в условиях низких температур водителям необходимо обращать особое внимание на подготовку к поездке на дальние расстояния: обязательно использовать резину с зимним протектором, проверять техническое состояние своих автомобилей, заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику, наличие средств для буксировки, по возможности антипробуксовочних цепей.

Также, отмечается в сообщении, водителям необходимо обязательно иметь с собой теплые вещи и другие средства, которые могут понадобиться в случае возникновения опасной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь с 12 на 13 ноября из-за неблагоприятных погодных условий – мокрый снег, порывы ветра, дождь - произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях.