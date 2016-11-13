Синоптики прогнозируют четырехдневный "снежный апокалипсис" в Украине
14-17 ноября погода изменится по всей территории страны.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.
Национальная полиция Украины просит водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными за рулем.
На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер
Правоохранители напоминают, что в условиях низких температур водителям необходимо обращать особое внимание на подготовку к поездке на дальние расстояния: обязательно использовать резину с зимним протектором, проверять техническое состояние своих автомобилей, заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику, наличие средств для буксировки, по возможности антипробуксовочних цепей.
Также, отмечается в сообщении, водителям необходимо обязательно иметь с собой теплые вещи и другие средства, которые могут понадобиться в случае возникновения опасной ситуации.
Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь с 12 на 13 ноября из-за неблагоприятных погодных условий – мокрый снег, порывы ветра, дождь - произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях.
Погода в Украине
-
Винница+25°... +16°
-
Днепр+32°... +18°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+27°... +17°
-
Запорожье+33°... +20°
-
Ивано-Франковск+24°... +14°
-
Киев+27°... +18°
-
Кировоград+31°... +20°
-
Луганск+31°... +15°
-
Луцк+25°... +14°
-
Львов+24°... +13°
-
Николаев+30°... +19°
-
Одесса+30°... +19°
-
Полтава+29°... +17°
-
Ровно+24°... +14°
-
Симферополь+24°... +15°
-
Сумы+27°... +14°
-
Тернополь+23°... +15°
-
Харьков+27°... +15°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницкий+24°... +15°
-
Черкассы+29°... +19°
-
Чернигов+26°... +17°
-
Черновцы+23°... +16°