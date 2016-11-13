Синоптики прогнозируют четырехдневный "снежный апокалипсис" в Украине

13:55, 13 ноября 2016
27856
0

14-17 ноября погода изменится по всей территории страны.

Ожидается ухудшение погодных условий по всей территории Украины 14-17 ноября/ Фото УНИАН
Ожидается ухудшение погодных условий по всей территории Украины 14-17 ноября/ Фото УНИАН

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ожидаются сильные снегопады и метели, снежные заносы, мокрый снег с дождем и налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица.

Национальная полиция Украины просит водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и осторожными за рулем.

На Киев надвигается сильный снег, метели и штормовой ветер

Правоохранители напоминают, что в условиях низких температур водителям необходимо обращать особое внимание на подготовку к поездке на дальние расстояния: обязательно использовать резину с зимним протектором, проверять техническое состояние своих автомобилей, заряд аккумулятора, давление в шинах и электрику, наличие средств для буксировки, по возможности антипробуксовочних цепей.

Также, отмечается в сообщении, водителям необходимо обязательно иметь с собой теплые вещи и другие средства, которые могут понадобиться в случае возникновения опасной ситуации.

Как сообщал УНИАН, в Украине в ночь с 12 на 13 ноября из-за неблагоприятных погодных условий – мокрый снег, порывы ветра, дождь - произошло обесточивание 275 населенных пунктов в шести областях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео) Авто в воде, поваленные деревья и погибшая женщина: Киевщина оправляется от бешеного урагана (видео)
Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта) Погода на выходные: местами в Украине дожди с грозами, жара до + 33° (карта)
В Украине объявили штормовое предупреждение В Украине объявили штормовое предупреждение
Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов Последствия непогоды в Украине: без света остались почти 300 населенных пунктов
Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта) Сегодня в Украине местами пройдут дожди с грозами, на юге жара до +34° (карта)
"Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню "Доктор, разряд!": в сети показали впечатляющее видео попадания молнии в киевскую телебашню
"Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео) "Ждем серферов": сильный ливень превратил улицы Киева в реки (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 31 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
62 %
763 мм
1.4 м/с
2 %
Лента новостей